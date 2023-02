"C’est très triste, il y a des sujets qui peuvent rester entre nous": Neymar fustige la fuite des frictions dans le vestiaire

À lire aussi

Après la défaite en Principauté, les murs ont tremblé dans le vestiaire. Selon le journal L'Equipe, la star brésilienne et Marquinhos ont eu un échange musclé avec Luis Campos, visiblement atterré par ce qu'il a vu au Stade Louis II.

Face à la presse, l'Auriverde ne s'est pas dérobé. "C’est vrai que nos dernières performances n’ont pas été bonnes", a-t-il reconnu. "Le PSG est habitué à gagner tous les matchs, donc quand il y a des défaites, c’est sûr que ça nous perturbe. Les discussions sont légitimes. Ça fait partie du processus pour nous améliorer. Ça nous aide beaucoup. On clarifie la mentalité de chacun et on se dit ce qu’on pense. On dialogue et c’est le plus important."

"Cela doit rester entre nous"

Avec trois défaites en 2023, la dynamique du PSG n'est pas bonne. Pourtant, tout n'est pas encore dramatique. Le PSG reste premier de son championnat avec cinq points d'avance sur Marseille. Mais à Paris, la réelle pression est dictée par la Ligue des champions. Presnel Kimpembe a d'ailleurs du prendre la parole face aux supporters pour calmer le jeu tout en expliquant que le groupe avait besoin de ses fans. Des scènes ahurissantes que l'on a plus l'habitude de voir chez un prétendant à la relégation.

De son côté, Neymar a plaidé l'unité du vestiaire... tout en pestant contre les taupes et les ragots qui circulent. "Des fois, il y a des rumeurs qui sortent dans la presse, avec de la méchanceté. Ça fait le tour du monde très vite. Beaucoup de gens le voient et des fois, c’est des mensonges. C’est compliqué. C’est ma sixième saison au PSG et ce n’est pas facile", a-t-il expliqué.

Il regrette que cela arrive toujours à l'approche de grosses échéances comme ce huitième de finale de Ligue des champions. "Depuis mon arrivée, ça arrive que des rumeurs sortent dans les moments clés de la saison", regrette le numéro 10. "Il y tout le temps des rumeurs. Franchement, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Je n’en suis pas responsable. Moi, je suis au club en tant que joueur. Mais ça dérange l’entraîneur et mes coéquipiers, donc on doit essayer de chercher ce qui se passe, parce que ce n’est pas possible que tout ce qui arrive dans notre vestiaire se retrouve dans la presse."

Surtout, Neymar ne comprend pas toutes ces fuites incessantes. "C’est très triste parce qu’il y a des sujets qui peuvent rester entre nous. Il ne faut pas faire en sorte que ça sorte de notre vestiaire, pour les familles, les amis. Non, ça doit rester entre nous. On lutte ensemble dans un même objectif. Nous devons marcher ensemble. Quand des infos sortent comme ça, nous sommes fâchés mais c’est compliqué de découvrir d’où vient la fuite. Je vous garantis que beaucoup d’informations sont fausses, même si certaines sont vraies. Ça fait partie des mensonges."