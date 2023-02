Ces derniers reprochent aux Américains de privilégier le business à la culture du club. Du coup, la 'Glazer Family' a annoncé en novembre qu’elle était prête à le vendre après être arrivée aux commandes en 2005. Les futurs investisseurs ont jusqu’à ce vendredi 17 février pour envoyer une offre à Raine Group. Cette banque d’affaires aura pour mission de gérer la vente après s’être déjà occupée de celle concernant Chelsea. La vente des Blues, estimée à plus de 3 milliards par Todd Boehly et Clearlake Capital, est devenue la plus chère de l’histoire pour un club de foot. Un record qui ne devrait pas rester à Londres bien longtemps.

Selon les médias, plusieurs candidats ont été évoqués pour reprendre les Red Devils comme Elon Musk (Twitter et fan de United) et Jim Ratcliffe (propriétaire d’Ineos et de l’OGC Nice). Mais ces derniers jours, une autre piste prend de plus en plus d’épaisseur avec le Qatar. Délirant ? Pas tant que cela à en croire les spécialistes de Sky Sports. Le média, très sérieux sur ce type d’information, a expliqué qu’une offre “était probable” bien “qu’aucune décision définitive n’a encore été prise”. Cela pourrait-il créer un séisme du côté du PSG ? Explications en deux questions.

Quelles conséquences pour le PSG ?

Pas de panique pour les supporters du PSG, les Qataris ne veulent pas mettre les voiles de la capitale française. Du moins pour l’instant. Sky sports précise que “l’offre qatarie n’a rien à voir avec les propriétaires du Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments. Ni avec le président du PSG et de QSI, Nasser Al-Khelaifi.” De toute façon, la législation européenne interdit aux dirigeants de disposer de deux clubs qualifiés en Europe.

Pour “Le Parisien”, l’objectif de Doha est de créer un montage financier qui permettrait à un fonds d’investissement indépendant de prendre le contrôle de Manchester United. “Cela n’a rien d’illégal, Red Bull l’a mis en place avec Leipzig et Salzbourg. Théoriquement, le PSG garderait son autonomie”, précisent nos confrères. En revanche, la crainte légitime de ne plus être la priorité de Doha pourrait exister compte tenu de l’effort financier qui devra être consenti. En effet, les Glazer chercheraient à obtenir un prix de vente d’au moins 5 milliards de livres.

Pourquoi le Qatar s’intéresse-t-il à Manchester United ?

Pour caricaturer, il suffit de mettre les deux championnats dans une même phrase : Ligue 1 Uber Eats et Barclays Premier League. Le premier est essentiellement suivi par les Français. Le second est international et est le plus regardé au monde. Le rayonnement de ces deux compétitions est incomparable.

Les Qataris se fichent éperdument du championnat français. Ils s’émoustillent surtout devant les exploits de Messi, Neymar ou autre Mbappé en Ligue des champions. D’ailleurs, ils ont très peu eu l’occasion de rêver ces dernières années.

À lire aussi

Sky avance un autre argument : le souverain du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, est réputé comme étant un fervent supporter de Manchester United. Il a étudié en Grande-Bretagne et est très intéressé par la culture de ce pays qu’il chérit.

L’organisation de la Coupe du monde a pris tout le temps, l’énergie et les ressources disponibles au Qatar. Maintenant qu’elle est derrière le pays, le Qatar serait prêt à formuler une offre suffisante pour gagner la mise.