Liga: le Real domine Osasuna et revient sur le Barça

La fin de match a été dynamitée par l'entrée en jeu du jeune Alvaro Rodriguez, pépite du Real Madrid qui a réussi une première entrée fabuleuse en Liga.

A la 88e, quelques secondes après sa sortie du banc à la place de Rodrygo, le jeune "Alvaro", 18 ans, a délivré une passe décisive en or pour Vinicius en contre-attaque... mais le but de l'intenable Brésilien a été refusé pour une position de hors-jeu préalable.

Pas un souci pour le jeune Alvaro, qui a réitéré quatre minutes plus tard: à la 90e+2, c'est lui qui a intercepté un ballon et lancé Marco Asensio en profondeur pour accrocher le 2-0 et gratter sa première passe décisive en Liga.

Privés d'Aurélien Tchouaméni, absent de dernière minute en raison d'une grippe, mais avec leur gardien Thibaut Courtois, de retour de blessure, les Merengues ont réussi à résister aux nombreuses offensives des joueurs d'Osasuna, et ont su rester patients.

Ce sont les défenses qui ont pris le dessus pendant l'essentiel de la partie, mais Vinicius, longtemps malheureux malgré les innombrables détails techniques savoureux distillés durant le match, a fini par briller en fin de rencontre, suffisamment pour glaner le trophée d'homme du match.

Villarreal s'effondre à Majorque

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad avait manqué l'occasion de réduire la distance avec le Real Madrid, en se faisant rejoindre 1-1 sur le fil par un Celta Vigo réduit à dix après le carton rouge infligé à Renato Tapia à la 75e minute.

Mikel Oyarzabal a ouvert la marque dès la 5e minute du gauche, mais les Basques ont manqué d'innombrables occasions de prendre le large, et les Galiciens ont fini par égaliser à la 90e+3 après un but contre son camp de Robin Le Normand.

Dans les autres résultats de la journée, le Betis a battu Valladolid 2-1 et Villarreal s'est lourdement incliné à Majorque (4-2).