Quand Roméo Lavia met la misère à João Felix, Enzo Fernandez et les Blues (VIDEO)

Depuis le début de l’année 2023 et la fin de ses problèmes physiques, le jeune milieu de 19 ans ne fait que monter en puissance avec Southampton. Les résultats ne suivent malheureusement pas toujours puisque les Saints sont toujours lanterne rouge, mais Lavia et les siens ont prouvé ce samedi face à Chelsea que la mission sauvetage pouvait bel et bien réussir.

Déjà victorieux au match aller… avec un but de Roméo Lavia (2-1), les Saints savaient qu’ils étaient capables de causer du tort à ces Blues, malgré leur recrutement XXL durant ce mercato d’hiver (330 millions d’euros dépensés en transferts entrants). Et c’est ce qu’ils ont fait, en évoluant sans se poser de question, en faisant preuve d’un dévouement énorme, et en profitant d’un superbe coup-franc de James Ward-Prowse, son 17e en Premier League (le record de David Beckham est fixé à 18).

Roméo Lavia highlights vs Chelsea;pic.twitter.com/qIp2lVkbFr — The Next Wave (@_TheNextWave_) February 18, 2023

Le match de Roméo Lavia, l’un des meilleurs sur la pelouse, a également été dantesque. En plus d’avoir effectué un boulot défensif exceptionnel devant João Felix, Raheem Sterling et les autres, le Belge s’est montré essentiel dans la conservation du ballon, la relance et la création. On l’a d’ailleurs souvent vu imposer son jeu devant Enzo Fernandez, la recrue à 121 millions d’euros, ou encore Mateo Kovacic. Paul Onuachu (ex-Genk), déjà bien en phase avec ses nouveaux partenaires, a aussi livré une bonne partie.

”Nous avons un groupe de joueurs fantastiques”, s’est réjoui Ruben Nelles, le coach intérimaire des Saints qui a remplacé Nathan Jones au pied levé après son licenciement dimanche dernier. “Ils ont été brillants à chaque minute. Ce sont des joueurs de Premier League et nous sommes une équipe de Premier League.”

Grâce à cette victoire inattendue sur la pelouse d’une équipe de Chelsea qui avait pourtant montré un bien meilleur visage mercredi en Ligue des champions à Dortmund, les Saints recollent en tout cas à 3 points de Bournemouth, première équipe non-relégable.