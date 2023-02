Le beau geste d’un joueur de l’Ajax… et de l’arbitre en hommage au footballeur Christian Atsu (VIDEO)

Treize jours après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie faisant plus de 44 000 morts, le corps du footballeur Christian Atsu, qui n’avait plus donné de nouvelles, a été retrouvé sans vie dans les décombres de son appartement à Hatay. Le décès de l’ancien joueur de Chelsea a provoqué un grand émoi dans le monde du football et de nombreux hommages lui ont été rendus ce week-end un peu partout en Europe.