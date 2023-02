Pourtant, ces dernières semaines, le buteur des Citizen est moins performant. Même s'il a inscrit cinq buts sur les huit matchs de City en championnat en cette année 2023, Erling Haaland est moins omniprésent dans le jeu et sur le terrain.

Ce qui lui vaut une salve de critiques en Angleterre. Ce vendredi, son coach, Pep Guardiola, a volé à son secours.

"C’est de notre faute, pas de celle d’Erling qui a été impressionnant depuis le début de la saison. Je n’ai pas besoin de statistiques pour savoir s'il est impliqué ou pas. A la seconde où le match est fini, je sais qui s’est impliqué ou pas dans le jeu, et qui devrait l’être davantage ou pas. Je suis d'accord pour le match contre Nothingham mais pour les autres rencontres, je n'ai pas ce sentiment. Ne faites pas d'un match une grande théorie", a commenté le tacticien catalan.

Avant de conclure: "Jouer avant-centre est le poste le plus difficile au monde car il implique d’avoir deux adversaires en permanence sur le dos, et Erling en a même davantage. C'est à nous à travailler plus et à nous améliorer pour le trouver plus".