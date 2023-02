Carabao Cup: Manchester United défait Newcastle et remporte son premier trophée depuis 2017

Les Red Devils se sont appuyés sur leurs cadres pour asseoir leur domination en première période. Après une alerte dans la défense mancunienne et une dangereuse tentative de Saint-Maximin repoussée par De Gea (32e), c'est Casemiro qui a signé l'ouverture du score. L'expérimenté milieu de terrain a coupé victorieusement de la tête un coup franc botté par Shaw (1-0, 33e). Dans la foulée, l'inévitable Rashford a doublé l'avantage mancunien d'une frappe déviée par Botman à l'intérieur de la surface (2-0, 39e). En deuxième mi-temps, les échanges sont restés intenses et disputés, mais Newcastle et Eddie Howe n'ont su trouver la faille dans le bloc dessiné par Erik Ten Hag.