Christophe Galtier, fou de rage, veut en venir aux mains avec un supporter de Marseille (VIDEO)

Merci Mbappé et Messi. Voilà ce que devait se dire Christophe Galtier lors de la rencontre disputée par le PSG sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Le Français s'est offert un doublé et une passe décisive tandis que l'Argentin était l'auteur des deux offrandes pour son son coéquipier et qu'il a inscrit le deuxième but des siens, son 700ème en club.