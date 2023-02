L’ère Erik ten Hag peut désormais s’ouvrir après ce premier trophée depuis 6 ans : “Ce n’est que le début”

”Nous attendions ce moment”, a réagi au micro de Sky Sports Bruno Fernandes, désormais assoiffé de titres. “C’est le premier trophée de la saison mais nous en voulons plus et avons besoin de plus. Ce n’est pas suffisant pour ce club.”

Toujours engagé sur les trois autres tableaux (huitième de finale d’Europa League contre le Betis ; 5e tour de FA Cup face à West Ham et à 8 pts d’Arsenal en Premier League), Manchester United peut rêver à court terme. Mais surtout à plus long terme, avec ce groupe reconstruit par Erik ten Hag après plusieurs années compliquées.

”Nous en sommes encore au début de la restauration du club pour le remettre à sa place qui est de disputer des trophées”, a lancé Erik ten Hag à la BBC. “Les joueurs sont bons, ils sont connectés et ils se challengent entre eux. C’est un bon vestiaire et c’est la meilleure chose qu’un manager puisse obtenir.”

”Nous voulons créer notre propre histoire avec le nouveau manager et aujourd’hui c’était le début. C’est un sentiment formidable”, a commenté de son côté le back gauche Luke Shaw. “C’est le début d’une nouvelle ère. L’équipe est prête à tout”, acquiesce David De Gea.