FIFA The Best: comment fonctionne le système de vote et qui sont les Belges qui ont participé?

À lire aussi

Tout comme le vote de David Alaba. En effet, l'Autrichien a préféré plébisciter Leo Messi au lieu de son coéquipier Karim Benzema. Un choix qui passe difficilement dans la capitale ibérique. Au point que le défenseur a dû s'expliquer sur les réseaux sociaux: "L'équipe nationale autrichienne a décidé des votes pour ce prix en équipe. Il ne s'agit pas uniquement de mon choix. Tout le monde avait le droit de voter pour son lauréat." Il a ensuite eu des mots envers son capitaine au Real. "Tout le monde sait à quel point je l'admire", a-t-il expliqué pour couper court aux rumeurs. "Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour moi, c'est le meilleur au monde Et il l'est encore aujourd'hui, sans aucun doute."

Pour qui ont voté les Belges?

Plusieurs Belges ont pu faire partie des votants. Paul Put est l'entraîneur de la République du Congo. Il a choisi de désigner Messi comme premier choix devant De Bruyne et Benzema.

Pas de trace de KDB pour Hugo Broos. L'entraîneur de l'Afrique du Sud a choisi Messi, Mbappé et Benzema. De son côté, Tom Saintfiet, T1 de la Gambie, a privilégié des joueurs provenant uniquement du continent africain avec Achraf Hakimi, Sadio Mané et Mohamed Salah.

S'il n'est pas Belge, il l'est au moins d'adoption. Roberto Martinez a en effet quitté son poste mais pouvait voter en tant que nouvel entraîneur du Portugal. L'Espagnol a choisi de placer Messi en 1 devant De Bruyne et Mbappé. L'URBSFA a désigné... Luke Benstead pour remplacer Martinez. Dans l'ordre, l'analyste du Catalan a désigné Leo Messi, Kevin De Bruyne et Luka Modric. En revanche, pas de trace d'Eden Hazard. L'ex-capitaine a mis fin à son aventure chez les Diables rouges et n'a donc plus voix au chapitre.

Qui vote pour les trophées?

L'élection se déroule en deux phases. Un groupe d'experts représentant la FIFA désigne une liste restreinte de candidats. Chaque membre désigne les trois meilleurs joueurs, entraîneurs et gardiens de but. Une fois ce processus terminé, vous obtenez une liste des onze meilleurs joueurs, des cinq meilleurs gardiens et des cinq meilleurs entraîneurs.

Lors de la seconde phase, quatre groupes distincts sont représentés et ils possèdent chacun 25% des voix:

- les capitaines des 211 équipes de foot membres de la FIFA (idem pour les féminines) ;

- les sélectionneurs de ces 211 pays ;

- un "journaliste spécialisé" représentant un pays ;

- le grand public par le biais d'un vote ouvert sur FIFA.com.

Ils attribuent 5 points au premier, 3 au deuxième et 1 au troisième.