Les supporters de Chelsea réclament la tête de Graham Potter et lancent une pétition qui récolte plus de 40 000 signatures

Dans la compétition européenne, les Londoniens sont au bord de l’élimination après leur défaite 1-0 face au Borussia Dortmund à l’aller. Même dans les coupes nationales, Chelsea s’est fait laminer deux fois par Manchester City.

Pour les supporters des Blues, la défaite face aux Spurs était celle de trop. Ceux-ci ont lancé une pétition dimanche soir pour réclamer la tête de l’entraîneur Graham Potter, pourtant arrivé en septembre dernier après le licenciement de Thomas Tuchel. Depuis son arrivée, l’ancien coach de Brighton a déjà perdu à dix reprises en 26 matchs. Un bilan affligeant quand on sait les montants investis par le nouveau propriétaire dans le marché des transferts.

La pétition lancée par les fans a, quant à elle, déjà récolté plus de 43 000 signatures. En commentaire de celle-ci on peut lire le message suivant : “Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté deux de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d’euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l’équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c’est l’entraîneur. Pour l’avenir du Chelsea Football Club, s’il vous plaît virez Graham Potter.”

Reste à savoir désormais si les supporters seront écoutés…

À lire aussi