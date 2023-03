Après avoir pété un câble sur le quatrième arbitre face à Cremonese, José Mourinho reçoit une lourde sanction (VIDEO)

La Serie A a publié un communiqué mercredi pour expliquer la sanction infligée. Mourinho a “contesté avec véhémence et de manière provocatrice une décision d’arbitrage, réitérant ce comportement au moment de son expulsion.” Par ailleurs, il a “pénétré sans y être autorisé dans le vestiaire des arbitres et proféré des déclarations gravement offensantes.”

Le 'Special One' a déclaré qu’il s’était senti injustement traité par le quatrième arbitre, et qu’il allait chercher un conseil juridique. “Il m’a parlé de la manière la plus improbable possible”, a expliqué Mourinho après la rencontre, “quand je lui ai demandé une explication sur la phase avec Kumbulla, il m’a dit de me mêler de mes “putains” de propres affaires et rentrer chez moi. J’en ai déjà vu beaucoup, mais ici c’est une première pour moi.”

À cause de cette suspension, il ne pourra pas diriger son équipe contre la Juventus dimanche, puis contre Sassuolo le 12 mars.

Mourinho a été exclu à la mi-temps de la rencontre perdue par la Roma à Cremone. Alors menés 1-0, les Loups se sont finalement inclinés 2-1, offrant à la lanterne rouge du championnat italien sa première victoire de la saison, et l’occasion de céder la dernière place du classement à la Sampdoria. L’AS Rome (44 points) fait une mauvaise opération et voit la Lazio s’emparer de sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions.