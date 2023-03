Javier Tebas prévient le Barça : “Nous avons décidé qu’ils ne pouvaient plus signer plus de joueurs”

Le Barça n’en a pas fini avec ses problèmes financiers. Le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas, l’a encore confirmé ce jeudi. À l’occasion d’une rencontre sur le business dans le monde du football organisée par le Financial Times, le sulfureux dirigeant a été assez clair. “À ce jour, Barcelone n’a aucune marge de manœuvre dans son budget pour le prochain marché de transfert”, a-t-il notamment expliqué avant d’aller plus loin. “Barcelone a été impliqué dans un comportement douteux qui a eu un impact sur la Liga et nous agissons en conséquence. Nous avons décidé qu’ils ne pouvaient plus signer plus de joueurs.”