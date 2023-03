Kyllian Mbappé envoie une punchline au PSG: "Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin"

L'attaquant de 24 ans reste toutefois focus sur la prochaine échéance qui attend les Parisiens mercredi face au Bayern. "Je suis déjà tourné vers le match de mercredi, je remercie l'ensemble des personnes restées au stade. On est passé à autre chose, maintenant on va se déplacer à Munich avec un objectif clair. On va là-bas pour se qualifier", a-t-il déclaré à l'issue du match.

Face au Bayern mercredi, le Paris Saint-Germain est déjà dos au mur et devra réaliser un exploit face à une équipe bavaroise très en forme. A la question de savoir sir ce match contre le Bayern pouvait avoir une incidence sur l'avenir de Mbappé à Paris, ce dernier a préféré ironiser en envoyant une belle punchline à son employeur. "Je ne pense pas que ce match aura une incidence. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du PSG"