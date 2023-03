Angleterre: Conte se rapproche de la sortie à Tottenham

"A quoi ça sert de finir dans le top 4 (en championnat) si c'est pour jouer comme ça en Ligue des champions ?" s'est cruellement interrogé l'ancien Spurs Peter Crouch, au micro de BT Sports immédiatement après le match.

Hormis une tête d'Harry Kane dans le temps additionnel de la seconde période, les Londoniens n'ont eu quasiment aucune occasion dangereuse et ont vu leur dernière chance de trophée cette saison s'envoler.

Une semaine plus tôt, ils s'étaient fait sortir de Coupe d'Angleterre par Sheffield United, équipe du haut de tableau en deuxième division (1-0), avant de perdre en championnat contre Wolverhampton (1-0).

Opéré le 1er février pour qu'on lui retire la vésicule biliaire, Conte était pourtant à nouveau présent sur le banc.

Il avait promis qu'il était plein d'énergie et qu'il espérait la transmettre à ses joueurs. Mais à part un carton jaune récolté pour protestation, son influence sur le match a semblé bien faible.

Discours machinal

Son discours après le match a aussi sonné presque machinal.

"Cela fait un an et deux mois depuis que j'ai pris ce poste, j'ai toujours dit la même chose, on a besoin de temps et de patience. Pour le moment, nous n'avons pas des fondations assez solides pour être compétitifs et gagner" des trophées, a-t-il martelé pour la n-ième fois.

Un narratif que les supporters, qui attendent un trophée depuis 15 ans ne peuvent plus entendre.

Et sur sa situation personnelle, avec un contrat qui expire cet été, il n'a guère été plus convaincant.

"J'ai une excellente relation avec le président (Daniel Levy) et avec Fabio Paratici (le directeur sportif)", a-t-il assuré, avant d'ajouter "Tottenham sait très bien ce que je pense. A la fin de la saison, on se rencontrera pour prendre une décision".

Outre ses problèmes de santé, Conte semble avoir été très affecté ces derniers mois par les décès de son préparateur physique de longue date Gian Piero Ventrone, mais aussi d'anciens coéquipiers, Sinisa Mihajlovic et Gianluca Vialli.

Présenté à son arrivée, en novembre 2021, comme l'homme à poigne qui allait redresser le club, après ses succès -- sur la scène domestique uniquement -- avec la Juve, Chelsea ou l'Inter Milan, Conte est aussi connu pour des passages qui n'excèdent presque jamais deux ans, sauf à Turin de 2011 à 2014.

Richarlison se lâche

Son jeu bien trop attentiste, à l'opposé du football parfois trop risqué mais souvent enthousiasmant de Mauricio Pochettino, est rapidement devenu une cause de défiance majeure parmi les supporters.

Ses sempiternelles critiques sur le manque d'ambition du club en matière de transferts, sa réticence à faire jouer de jeunes joueurs, crispent même au sein du club et les joueurs semblent perdre la foi.

Après le match, le Brésilien Richarlison, recruté cet été pour 70 millions d'euros, s'est lâché au micro de la chaîne brésilienne TNT Sports.

"Je vais être honnête, cette saison, désolé pour le mot, mais c'est de la merde parce que je n'ai pas assez de minutes de jeu. (Alors que) quand je suis sur le terrain, je donne ma vie", avait-il plaidé.

"A ce stade, en tant que club, on devrait gagner des trophées", a aussi pesté Kane, récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire des Spurs.

"Si le Top 4 (est notre seul objectif), c'est parce qu'on ne joue pas aussi bien qu'on le voudrait. C'est tout ce qu'il nous reste à viser donc ce sera notre objectif et on espère y arriver à la fin de la saison. Mais c'est évident que ce n'est pas assez pour ce club", a-t-il poursuivi, alors que son avenir à lui est tout aussi incertain.