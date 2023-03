En l’espace d’un an, le SCO, qui ne faisait pas vraiment de bruit, adossé à la douceur de vie réputé là-bas, qui depuis son retour dans l’élite en 2015/16 incarnait l’idée d’un projet cohérent pour s’imposer comme un bastion de Ligue 1, a totalement explosé en vol. Incarnant le parfait exemple de tout ce qu’il ne faut vraiment pas faire. À tous les niveaux.

Désireux de vendre un club dont il est actionnaire majoritaire depuis 2011, le président Saïd Chabane annonce en grande pompe le 18 mai dernier que le Global Football Corporation va racheter le SCO. Les montants qui circulent (65 millions) sont brandis comme une nouvelle réussite de l’homme d’affaires qui a réussi à être bénéficiaire durant son mandat. Sauf que trois mois plus tard, l’Algérien annonce que le deal ne se fera pas. De quoi lancer la saison sur de bonnes bases dans un club où l’idée est de beaucoup vendre en investissant très peu. Derrière une balance des transferts positive à hauteur de 30 millions, l'appauvrissement de l’équipe guette. Et si les prestations d’Ounahi et Boufal à la Coupe du monde avec le Maroc sont encourageantes, l’idée de capitaliser sur leur hype mondiale est un nouvel échec : le premier est parti à Marseille pour huit millions seulement (plus de deux de bonus et 30 % à la revente), quand le départ du second vers Al-Rayyan n’a rien rapporté et a seulement permis d’économiser le plus gros salaire du vestiaire…

Sale saison pour les supporters d'Angers. (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP) ©AFP or licensors

Sportivement, comme souvent, l’entraîneur a servi de fusible. Avec là encore, un timing assez improbable puisque Gérald Baticle a été démis de ses fonctions le 24 novembre, soit onze jours après son dernier match. Son remplacement n’a produit aucun effet et le SCO se retrouve avec 10 points au compteur après 26 journées, le pire total depuis Brest en 1979/80. Avec un nouveau coach en approche. Pour justifier dimanche dernier la titularisation d’Ilyes Chetti poursuivi pour agression sexuelle et qui doit comparaître en avril devant le tribunal pour des faits qu’il a lui-même reconnu…

Saïd Chabane poursuivi depuis 2020 pour agressions sexuelles sur sept salariées va comparaître devant le tribunal à l’été prochain…

Abdel Bouhazama a lancé à son vestiaire : “C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles.” Entre dégoût et incrédulité, tous ses joueurs l’ont lâché, s’inclinant 5-0. Sa direction aussi, puisqu’il a fini par démissionner devant l’ampleur du scandale provoqué en cherchant à le minimiser. Un nouvel épisode d’une saison en enfer alors que d’autres vont encore arriver. Puisqu’il reste 12 journées. Et que le président Saïd Chabane poursuivi depuis 2020 pour agressions sexuelles sur sept salariées va comparaître devant le tribunal à l’été prochain…