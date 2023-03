"La grande décision", "On n'en veut plus": l'avenir de Leo Messi est au centre de toutes les attentions à Paris

Forcément, l'avenir du club est en jeu. Alors que Paris tourne autour de Kylian Mbappé et que son contrat se terminera l'an prochain, l'heure de la reconstruction a (encore) sonné. Avec une question centrale: Leo Messi sera-t-il encore du projet? En fin d'année, le bail du futur Ballon d'Or prendra fin. Mais les spéculations vont déjà bon train depuis plusieurs semaines et les négociations sont déjà avancées entre toutes les parties concernées. Alors que tout semblait entendu, cette double confrontation face au Bayern pourrait tout remettre en question.

D'autant plus que tout le monde ne rêve pas d'une prolongation. À commencer par Jérôme Rothen. Excédé par Messi contre les Allemands, le consultant souhaite du changement, et vite ! "Messi, on n'en veut pas", a-t-il commencé pour RMC. "Il ne veut pas s'investir dans ce club ! J’ai vu sa déclaration où il disait ‘je suis bien 'acclimaté' mais t'es acclimaté de quoi mon coco ? Parce que t'as mis 18 buts ou 16 passes décisives cette année contre Angers et Clermont ? Mais dans les matches qui comptent, il disparaît complet !"

Selon l'ancien international, Leo Messi oublie un peu vite que le PSG était l'un des seuls clubs à lui avoir tendu la main avec son exorbitant salaire. "Là où c’est du foutage de gueule, c’est qu’on a vu ses matchs à la Coupe du monde, j’ai vu ses déplacements, comment il s’investissait. Je veux bien que ce soit le maillot de la sélection, un truc à part. Mais, respecte un peu le club de la capitale qui te permet de garder un standing et un salaire. Il n’y a que le PSG qui pouvait lui donner ça. Evidemment, le PSG est tombé les deux pieds dedans parce qu’ils se sont dits que Messi allait nous faire gagner. Mais il nous fait gagner rien du tout."

Pour lui, une prolongation serait une grossière erreur. "Bien sûr qu’il a un bon pied et un bon œil et il les aura encore à 50 ans. Mais il est inapte au haut niveau avec cet état d’esprit là. (...) Si demain, j’apprends qu’il prolonge, je ne vais plus au Parc des Princes. C'est un vrai problème pour le PSG parce que cela bloque pour recruter. Tout simplement car la masse salariale est énorme à cause de ces joueurs."

"Sa prolongation doit-être remise en cause"

Il n'y a pas que Jérôme Rothen qui tape sur la star de l'Albiceleste. Le site internet Eurosport parle même d'une "erreur de casting". On est bien loin du "transfert de la décennie", évoqué lors de l'arrivée de la Pulga en terre parisienne. "Après un an et demi, le constat est net : Paris s'est trompé en le recrutant puisque non seulement, Messi n'a pas fait progresser l'équipe mais sa présence a fragilisé le plan de jeu parisien", explique le média, visiblement remonté. "Hormis les mois qui ont précédé la Coupe du monde, le champion du monde n'a jamais été digne de ce que le PSG attendait légitimement de lui. Sa prolongation, qui n'interviendra que si les deux parties sont d'accord, doit être remise en cause surtout à 41 millions d'euros par an."

Pour le journal L'Equipe, Bixente Lizarazu évoque "une équipe de rock star". "Le club s'est construit avec l'idée d'acquérir de la notoriété mondiale et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, quand on pense "grands clubs", on met le PSG dedans, même si son palmarès n'a rien à voir avec celui des autres grands clubs. Mais l'inconvénient, justement, c'est qu'aujourd'hui on a trois stars et les autres..."

"La grande décision"

En Catalogne, on se délecte de cette situation. Mundo Deportivo s'est empressé de mettre Leo Messi en Une ce vendredi. Titre du jour: "La grande décision". Selon le journal, tout est encore figé pour l'avenir de l'Argentin même si sa priorité était de rester en France malgré le camouflet connu en C1. De plus, le journal liste d'autres possibilités: un départ à l’Inter Mimi (États-Unis), un retour à Newell’s ou une hypothétique signature en Arabie saoudite (où il se rendra en mars en tant qu’ambassadeur du tourisme) seraient étudiés. Sans oublier un retour au Barça, option hypothétique mais que le journal catalan se devait de mettre dans ses pages.

Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, Messi devrait bien prolonger du côté de la capitale française. Tandis que le club aura beaucoup de mal à vendre Neymar qui est blessé jusqu'à la fin de la saison et qui a une cheville fortement fragilisée. Autour de ces deux stars en perte de vitesse, la fusée de Bondy va devoir encore faire des miracles. On prend les mêmes et on recommence l'année prochaine ?