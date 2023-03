Noah Fadiga, l’homme qui marquera Kylian Mbappé ce week-end : “Ce n’est pas nos affaires si Paris a été éliminé”

À lire aussi

À l’heure de retrouver Paris où il s’était signalé au match aller en provoquant un penalty raté par Slimani, l’actuel Anderlechtois, le Belgo-Sénégalais raconte sa lutte pour le maintien dans une saison à quatre descentes en Ligue 1.

Noah, tout d’abord, comment allez-vous physiquement ? Vous avez connu en début d’année un problème à la hanche.

”Je me sens bien. J’ai connu de la malchance lors de la première partie de saison où les blessures m’ont mis de côté, mais je suis bien revenu. La victoire à Strasbourg, la semaine dernière, où j’ai été titulaire, nous a fait du bien. C’est une victoire importante face à un concurrent direct qui booste l’équipe.”

Noah Fadiga a retrouvé une place de titulaire la semaine dernière. ©AFP or licensors

Ça ne vous a pas effrayé de vous blesser au moment où Éric Roy, votre nouvel entraîneur, venait tout juste d’arriver ?

”Pas vraiment. Le foot est ainsi fait. Je me suis concentré sur ce que je pouvais maîtriser. Son arrivée a été positive. Le coach a apporté une fraîcheur dont le groupe avait besoin.”

La plus dure blessure à vivre a été la commotion cérébrale encourue en septembre dernier à la suite d’un choc avec Ismaël Diallo contre Ajaccio ?

”Forcément, je ne l’ai pas bien vécu. Quelques jours plus tôt, j’avais été appelé pour la première fois en équipe nationale par Aliou Cissé. C’était le dernier rassemblement avant l’annonce de la liste pour la Coupe du monde. Cela aurait pu favoriser mes chances d’aller au Qatar, mais la Fifa a décidé que je devais respecter trois semaines de repos pour soigner ma commotion. Cela m’a fait mal au cœur.”

Vous avez tout de même réussi à prendre du plaisir en regardant votre sélection à la télé ?

”Bien sûr, même si c’était compliqué d’un point de vue personnel. Tout ce que je souhaite, c’est le bien de mes deux pays. À ce titre, j’ai été peiné par l’élimination précoce de la Belgique et fier que ma sélection soit allée jusqu’en huitième de finale.”

Avec les performances que vous affichez, votre chance viendra rapidement. Le fait de disputer des affiches comme face au PSG vous donne encore plus de crédit.

”Honnêtement, le PSG est un match comme un autre pour moi. Évidemment que je l’ai regardé mardi. C’était une bonne opportunité pour les analyser tactiquement. Après, avec tout le respect que j’ai pour eux, on se focalise sur nous-mêmes.”

C’est un avantage ou un inconvénient qu’ils aient été éliminés. Ne vont-ils pas vouloir décharger leur frustration sur vous ?

”Ce n’est pas nos affaires si Paris a été éliminé. J’ai la même vision sur la blessure de Neymar. Nous n’avons pas que ça à faire de nous occuper des états d’âme de l’adversaire. Il faut nous concentrer sur nos atouts.”

Vous allez défendre à nouveau sur Kylian Mbappé. Cela s’était plutôt bien passé à l’aller.

”Il est impressionnant quand il bouge. Sa vitesse est folle. Il parvient à maintenir sa rapidité même lorsqu’il a le ballon dans les pieds. C’est aussi pour ce genre de duels que j’ai choisi de quitter les Pays-Bas. En France, j’ai moins de marge qu’en Eredivisie.”

En parlant du championnat français, vous échangez régulièrement avec Loïs Openda avec qui vous avez réalisé votre formation à Bruges ?

”J’ai manqué les deux derniers matchs contre Lens (dont un en coupe), mais on s’était rencontrés lors de la première journée. Nous avions échangé nos maillots. On communique beaucoup malgré la distance. Nos sœurs sont les meilleures amies. C’est satisfaisant quand on voit nos chemins parcourus, mais ce n’est pas encore une finalité.”