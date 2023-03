Le paradoxe d’Albert Sambi-Lokonga à Crystal Palace : “Il ne faut plus que cela se reproduise”

À lire aussi

Les trois points perdus samedi à domicile contre Manchester City sur un penalty tardif d’Haaland (0-1) illustrent bien la situation : le collectif de Patrick Vieira tient la route, mais la conclusion fait cruellement défaut. “C’est difficile, surtout vu la manière dont nous prenons ce but, mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus”, a réagi Sambi-Lokonga au micro de la chaîne du club.

guillement “J'essaie d'apporter quelque chose qu'ils n'ont pas.”

Incapables d’apporter le danger, les Eagles ont battu un triste record en devenant la première équipe (depuis que cette donnée statistique est enregistrée, en 2003) à ne pas réussir un seul tir cadré lors de trois matchs consécutifs de Premier League. “Nous avons les bonnes positions et nous trouvons les bons espaces, mais c’est juste le produit final sur lequel nous devons travailler.”

En revanche, Crystal Palace se comporte mieux défensivement (6 buts concédés depuis l’arrivée de Sambi), à l’instar du milieu de 23 ans qui a réussi trois tacles et remporté 7 duels sur 10 face aux Citizens, en plus d’avoir enregistré 90 % de passes réussies. “Je suis vraiment content. Vous pouvez voir sur le terrain que j’essaie d’aider au maximum mes coéquipiers et j’essaie d’apporter quelque chose qu’ils n’ont pas.”

Douzièmes classés, Sambi et sa bande paraissent loin de la zone rouge. Mais ils ne possèdent en réalité que quatre longueurs d’avance sur West Ham, premier relégable. “Nous avons de très bons joueurs, mais nous devons essayer de pousser pour passer au niveau supérieur”, se motive le Belge. “Surtout vu la série dans laquelle nous sommes actuellement. Nous devons essayer de gagner.”

Et cela débutera par un autre choc, dimanche prochain… à Arsenal, son employeur. Il y a cependant de fortes chances pour que Sambi ne puisse pas être aligné, vu la clause très probablement ajoutée par les Gunners dans le cadre de son prêt.