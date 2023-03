Menaces d’exclusion du FC Barcelone : le Real Madrid se réunit en urgence, Laporta réplique

Saisi par le fisc sur de possibles irrégularités dans le paiement des impôts d’une entreprise appartenant à Enriquez Negreira, le parquet avait ouvert une enquête préliminaire au printemps 2022 afin de vérifier le motif et le cadre de ces versements d’argent. Le Barça aurait ainsi versé au total plus de 7,3 millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral de la fédération espagnole de football entre 1994 et 2018.

Si ces accusations venaient à se vérifier, le Barça serait menacé de perdre les titres acquis durant la période concernée et d’être exclu des prochaines compétitions. Le Barça et M. Negreira ont toutefois nié toutes irrégularités. Le président Joan Laporta a d’ailleurs tenu à rassurer les socios ce dimanche. “Restez tranquille. Le Barça est innocent de ce dont on l’accuse et victime d’une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est désormais impliqué.”

Juste avant cette réaction, le Real Madrid avait décidé de s’en mêler. Le président Florentino Perez a réuni en urgence son conseil d’administration ce dimanche midi pour finalement annoncer que “pour défendre ses intérêts légitimes, le Real Madrid demandera à faire partie de la procédure d’investigation quand le juge l’ouvrira aux parties lésées.”