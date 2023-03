Quand Will Still rencontre Philippe Clement : “J’ai hâte car c’est rare de croiser des entraîneurs belges”

Mais voilà Monaco, le troisième du championnat, qui se présente face aux Rémois. “C’est un défi très intéressant pour nous”, commente Philippe Clement. “Nous sommes le dernier club à les avoir battus (NdlR : le 18 septembre, trois semaines avant la prise de fonction de Will Still) donc nous voulons prouver que nous sommes capables de le refaire.”

”On connaît les qualités de Monaco. Mais peu importe l’adversaire, nous voulons nous concentrer sur nous-mêmes, même si la tâche ne sera pas facile”, a répondu en conférence de presse ce vendredi Will Still qui veut garder les pieds sur terre malgré la 8e place.

”Si on peut regarder vers le haut et essayer de pousser, tant mieux. Mais nous sommes aussi conscients de la qualité qu’il y a devant nous donc nous allons rester lucides. Quelqu’un m’a demandé si on voulait se qualifier pour l’Europe (rires). C’est évident qu’on voudrait bien, mais nous sommes réalistes.”

Quoi qu’il advienne dimanche après-midi au Stade Louis II, cette rencontre sera un événement. Car elle opposera deux entraîneurs belges dans des clubs à l’étranger : une première depuis le duel entre Michel Preud’homme (Twente) et Harm van Veldhoven (Roda) en Eredivisie il y a douze ans. “J’ai hâte de pouvoir affronter Clement car c’est rare de croiser des entraîneurs belges à l’étranger”, souriait Will Still.

Sans surprise, le coach rémois a été questionné sur son homologue monégasque. “Je connais Philippe depuis un moment en Belgique”, a-t-il répondu. “Il a toujours obtenu des résultats et c’est ce qu’il continue de faire à Monaco. C’est un très bon entraîneur avec une bonne réputation qui apporte toujours une équipe très compétitive sur le terrain.”

Une heure plus tôt, c’est Philippe Clement qui devait réaliser le même exercice devant les journalistes locaux. “Je ne le connais pas personnellement mais je l’ai rencontré à plusieurs reprises en Belgique en tant qu’adversaire”, a expliqué l’ancien entraîneur brugeois qui s’est ensuite un peu pris les pieds dans le tapis en évoquant la famille Still.

”Il vient d’une famille très engagée dans le football, avec notamment son frère Edward qui était d’ailleurs assistant à Bruges avec Ivan Leko avant mon arrivée. Il est pour le moment entraîneur à Charleroi.” Il a alors réfléchi quelques instants : “Je ne suis pas sûr, mais je crois”, a-t-il repris, faisant comprendre qu’il ne suit désormais plus vraiment la Pro League, puisqu’Edward Still officie évidemment à Eupen depuis près de cinq mois… Nul doute que Will lui fera un petit topo dimanche lors de la poignée de main d’avant-match.