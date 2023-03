Si l'opposition entre le Belge et le Catalan a commencé par une belle accolade lorsqu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre juste avant le coup d'envoi, l'amitié a été rapidement mise de côté.

Un certain Erling Haaland s'est chargé de refroidir la bande à Kompany avec un doublé en première mi-temps, qu'il allait transformer en hat trick au retour des vestiaires. Alvarez, auteur d'un doublé sur deux assists de De Bruyne, et Palmer allaient encore alourdir la marque: 6-0. Sévère pour Kompany et Burnley qui sortent de la Coupe par la petite porte.