Si l'entourage de l'Argentin nie les faits en évoquant une blessure, RMC Sport explique une autre raison bien plus interpellante. Selon eux, Lionel Messi aurait quitté l'entraînement à cause d'un exercice proposé par le coach, Christophe Galtier.

Les attaquants devaient éxecuter des courses et l'atelier proposé impliquait des taches défensives ce qui aurait irrité l'Argentin. Par contre, dans l'entourage du club on explique que Léo Messi s'est bel et bien blessé au niveau des adducteurs et qu'il était en soin le lendemain (mercredi).

La Pulga n'était pas présent non plus à l'entrainement collectif du jeudi...

Blessure ou ras-le-bol ? Encore un dossier intriguant au Paris Saint-Germain.