Vincent Kompany devant son Grand jury face à Manchester City

L’ancien Diable rouge n’a plus foulé les bords de cette pelouse depuis septembre 2019, à l’occasion de son jubilé qui a ressemblé plus de 50 000 personnes. À cet instant, le coach Kompany était encore un très jeune coach qui ne comptait à son actif que… deux rencontres à la tête d’Anderlecht. Qui plus est, en tant que joueur-coach.

Trois ans et demi plus tard, l’élève a bien grandi. Ses deux places consécutives dans le top 4 et la finale de la Coupe de Belgique lui ont permis de réussir ses examens belges avec une satisfaction qui a frôlé la distinction. Et surtout de s’offrir la possibilité de partir poursuivre ses études en Angleterre. Pas encore dans une grande institution réputée, mais d’abord dans un établissement de seconde zone.

Ce choix s’est avéré judicieux. À Burnley, Vincent Kompany a reçu carte blanche pour installer sa philosophie de jeu et transférer les joueurs qu’il désirait. Et le voilà désormais en train de réaliser une incroyable série de 18 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (14 victoires, 4 partages) et de dominer largement le Championship avec 13 points d’avance sur le deuxième.

guillement "Son destin, c’est d’être l’entraîneur de Manchester City."

C’est donc quasi une certitude : Vinnie sera un entraîneur de Premier League la saison prochaine. Avec Burnley probablement, malgré le probable intérêt de plusieurs clubs qui arrivera dans les prochaines semaines. Mais avant de rejoindre le championnat dans lequel il a brillé durant onze années en tant que joueur, Kompany doit passer cet examen bonus de FA Cup face à son Grand jury : les observateurs de tout le pays qui suivront ce match, ses anciens supporters, certains ex-coéquipiers et surtout son professeur.

”Vince est une figure incroyablement importante ici, et c’est l’une des plus grandes légendes que j’ai eues”, a commenté Pep Guardiola. “C’était un capitaine exceptionnel, un être humain au top, et je suis vraiment heureux de le retrouver. D’un autre côté, je suis inquiet parce que lorsque vous commencez à affronter un joueur que vous aviez, vous réalisez à quel point vous devenez vieux. C’est un peu frustrant, mais c’est agréable de le voir”, a-t-il ironisé après avoir déjà répété qu’il voyait en Kompany son successeur.

”Il sera de retour, tôt au tard. Son destin, c’est d’être l’entraîneur de Manchester City, c’est écrit. Je ne sais pas quand, mais cela arrivera”, a lancé le Catalan. “Manchester City mérite toujours le meilleur entraîneur du monde. Je ne le suis pas”, a répondu le Belge. “Je me concentre sur Burnley. Nous avons comme objectif de rester pour une période de trois ou quatre ans ensemble. Avec un but simple : continuer de faire grandir le club.”