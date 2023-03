”C’est génial, a réagi tout sourire l’ancien attaquant de l’Union SG au micro du média du club et d’une flopée de journalistes venus l’écouter. C’est le genre de moment qu’on attend toujours. J’ai ressenti beaucoup d’émotion. J’ai juste profité du moment en célébrant le but. Je ne pense pas que j’étais sous pression vu que je suis nouveau dans la ligue et dans le pays. Mais c’est sûr qu’inscrire un but ajoute de la confiance.”

Il s’agit en effet de la première victoire de la saison pour les NY Red Bulls qui ont débuté le championnat de MLS par une défaite puis deux partages. “Prendre 3 points à domicile, ça reste la chose la plus importante à mes yeux. Nous en avions besoin”, poursuit-il.

Mais avec Vanzeir désormais en forme, les hommes de Gerhard Struber peuvent retrouver de l’optimisme. “Il dirige certains joueurs dans différentes directions, il a une bonne mobilité et, au final, il sait dans quelle position il peut venir marquer”, s’est réjoui le coach new-yorkais. “Je me sens bien et je m’améliore chaque semaine, assure Vanzeir. Mes muscules réagissent bien et j’essaye de retrouver ma forme durant les entraînements. Je serai prêt à continuer de la sorte pour le prochain match.”

Le week-end prochain face au Charlotte FC, l’attaquant de 24 ans devrait ainsi recevoir sa première titularisation depuis son arrivée le mois dernier.