Le Clasico des “Muros” : le géant Courtois face à l’invincible Ter Stegen

Plus que jamais, Carlo Ancelotti aura donc besoin des services de Thibaut Courtois pour ce déplacement au Nou Camp. Et cela tombe bien puisque le portier des Diables rouges semble avoir retrouvé sa grande forme. Mercredi contre Liverpool, ses nombreuses interventions ont par exemple permis aux Merengues de résister durant la première période avant d’émerger.

Ajoutons à cela ses cinq clean-sheets lors de ses sept dernières sorties en Liga. “Il faut continuer sur ce rythme, jouer comme on a l’a fait contre Liverpool, et j’espère que ce sera le cas dans le Clasico. Nous devons gagner”, se motive le Belge qui devra repousser les assauts de Lewandowski, Dembele, Raphinha ou Gavi.

Invaincu depuis le 22 mai

Mais à Madrid, ce sont aussi les attaquants qui devront se surpasser pour envoyer le ballon au fond des filets. En championnat, Marc-André ter Stegen n’a plus encaissé le moindre but de plein jeu à domicile depuis… la saison dernière : le 22 mai contre Villarreal. Soit 1 115 minutes de jeu sans encaisser. Le penalty concédé fin décembre contre l’Espanyol est la seule exception.

”Le dernier affrontement avec le Real en Liga a été assez difficile, mais nous avons finalement pu prendre 9 points d’avance par la suite, observe Ter Stegen dans une interview sur Barça TV. Cette fois, nous avons l’opportunité de nous échapper encore plus. Nous savons qu’ils auront plus la pression que nous et nous voulons tirer profit de cela.”

Avec un total hallucinant de 19 clean-sheets et seulement 8 buts pris en 25 matchs de Liga cette saison, Marc-André ter Stegen est bien parti pour battre de vieux records. Dont celui de Paco Liaño qui, au milieu des années nonante, n’a concédé que 18 buts en 38 matchs pour le Deportivo La Corogne. L’Allemand doit donc en encaisser plus de 11 lors de 13 prochains matchs pour ne pas battre cette marque.

Plus de boulot pour Courtois

Forcément, l’affrontement entre les deux “Muros” de Liga amène à la comparaison. Si Thibaut Courtois a souvent dominé son opposant dans les statistiques ces dernières saisons, la donne a cette fois changé. Le Diable rouge, qui ne compte que 6 clean-sheets en 19 matchs, concède en moyenne 0,77 but par match. Soit plus du double de Ter Stegen (0,3).

Il faut toutefois pondérer cette grosse différence par le nombre d’arrêts réalisés par chacun. La défense du Real Madrid concède en moyenne 3,13 tirs et Courtois en arrête 2,36. C’est plus que le FC Barcelone qui défend mieux : 2,4 tirs concédés et 2,1 arrêts pour Ter Stegen. Les buts concédés attendus (xCG) sont donc plus importants (0,79) pour Courtois que pour son adversaire (0,56).

Reste désormais à voir lequel se montrera le plus décisif dans ce Clasico qui a souvent souri à Courtois en Liga : une seule défaite lors des six derniers matchs, dont deux victoires au Camp Nou.