Loïs Openda, cinq buts en deux matchs pour rêver d’Europe : “Je retrouve la forme au meilleur moment”

Avec 57 points au classement, le RC Lens n’est plus qu’à cinq longueurs de son bilan de l’an dernier… Mais avec évidemment dix matchs disputés en moins. Quant à son compteur personnel, il culmine déjà à 14 réalisations grâce à son doublé de ce samedi soir face à Angers (3-0). "C’est pas mal pour une première saison en Ligue 1, a souri le Diable rouge au micro de Canal +.Après, je ne dois pas m’arrêter sur ça, je dois en mettre le plus possible et aider l’équipe à gagner le plus de matchs.”

Actuel meilleur buteur belge dans les championnats étrangers (devant les 10 buts de Lukebakio et Batshuayi), Loïs Openda a une nouvelle fois fait parler sa vitesse, sa technique et sa finition, une semaine après avoir inscrit un triplé historique à Clermont. “Je retrouve la forme au meilleur moment. J’étais dans une période compliquée avant mes trois buts la semaine dernière. Je pense que c’est ma mentalité et le travail qui paient. C’est à moi de continuer.”

Et forcément, c’est tout le club de Lens qui en profite. Avec actuellement 6 points d’avance sur la quatrième place de Monaco, le top 3 commence même à prendre forme. “On essaye de toujours viser le plus haut”, se motive l’ancien Brugeois. “On verra ce qui se passe en fin de saison, mais vu comment on joue, on peut penser à quelque chose.”

Dans son histoire, le RC Lens n’a participé que deux fois à la Ligue des champions (en 1999 et 2003). La dernière présence sur la scène européenne remonte quant à elle à la saison 2006-2007, lorsque l’Europa League s’appelait encore Coupe UEFA. “On veut ramener le club en coupe d’Europe, a lancé le coach Franck Haise en conférence de presse. On est dans le top 5 depuis le début de la saison, on a seulement quatre défaites en 40 matchs. On a toujours été ambitieux, mais plutôt que de le crier sur les toits, ce qui compte c’est de l’être dans le travail.”