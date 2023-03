Zlatan Ibrahimovic prêt pour les Diables et au-delà : “J’ai trop souffert pendant quatorze mois, je veux prendre ma revanche”

”Quand une équipe développe un match comme ça, cela veut dire que l’entraîneur a mal travaillé dans la préparation”, a admis le coach Stefano Pioli, qui avait titularisé Alexis Saelemaekers sur le flanc droit et qui a lancé Charles De Ketelaere et Divock Origi dans le dernier quart d’heure. “Lors des derniers matchs de championnat, nous avons trop baissé de niveau.”

Le buteur le plus âgé

Certains diront que le retour aux affaires de Zlatan Ibrahimovic coïncide avec cette baisse de régime (1 point sur 9). Mais c’est collectivement que le bât blesse. D’autant que ce n’est que ce samedi que le Suédois célébrait sa première titularisation depuis sa blessure. “Je n’avais pas joué comme titulaire depuis 14 mois”, a commenté au micro de Sky Sport celui qui a inscrit l’unique but milanais sur penalty pour devenir, à 41 ans et 166 jours, le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A.

guillement "Ceux qui ont arrêté se plaignent d'avoir arrêté."

”C’était aussi mon premier match en tant que capitaine de Milan et ça m’a rendu fier”, a admis Zlatan, qui a reçu le brassard des mains de Bennacer. “Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme on le voulait. Lorsque vous jouez en tant que champions d’Italie, vous êtes une cible et un stimulant pour tout le monde. Nous jouons sous pression à chaque match cette année. Et cette équipe n’a aucune expérience pour jouer en tant que championne d’Italie.”

Néanmoins, le géant suédois peut se réjouir de ses bonnes sensations qui augurent une fin de saison sur le terrain plutôt qu’en tribunes. “Je me sentais bien et c’est important. Je n’ai aucun doute. Je crois encore en moi”, se motive-t-il à trois mois de la fin de son contrat à Milan… et de sa carrière ? “Si je vais bien, je veux continuer. Ceux qui ont arrêté se plaignent d’avoir arrêté. J’ai trop souffert pendant ces quatorze mois, je veux prendre ma revanche. Je vais bien à Milan, ça dépend de ce qu’ils recherchent. Mais je suis disponible et je ne suis pas pressé.”

L’éternel Zlatan ne songe pas non plus à sa retraite internationale. Il a d’ailleurs accepté la convocation de Janne Andersson pour le début de la campagne qualificative vers l’Euro 2024, avec ce premier match face à… la Belgique le 24 mars. Domenico Tedesco est en tout cas prévenu : il faudra compter sur un Ibra revanchard, douze mois après sa dernière apparition en sélection.