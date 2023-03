La Liga: le FC Séville s'est séparé de Jorge Sampaoli

Sampaoli a rejoint le FC Séville en tant qu'entraîneur pour la deuxième fois de sa carrière le 6 octobre 2022, succédant à Julen Lopetegui. L'Argentin avait entraîné le club toute la saison 2016-2017. Il avait quitté Marseille l'été dernier, après un an et demi, et n'avait plus de club jusqu'à son retour à Séville.