Ce mardi, c'est Sky Sports qui évoque la situation incroyable du Belge. Forcément particulier pour celui qui possède des racines anglo-saxonnes très marquées. De sa personnalité à son nom qui lui colle à la peau. "Je suis Anglais et j'ai grandi dans cet environnement en Belgique. Je me suis toujours senti chez moi en Angleterre et c'est un endroit où j'aimerais retourner. J'aurais l'impression de rentrer chez moi. Tout simplement parce que cette culture fait partie de moi et définit une partie de ce que je suis aujourd'hui."

À seulement une vingtaine d'années, il avait déjà connu une première expérience comme coach de jeunes à Preston Noth End. Une expérience formatrice qu'il doit à un lien entre son université en coaching et le club. Récemment, son nom a même été associé à plusieurs écuries de Premier League. "Cela me semble complètement stupide que je sois associé à des noms qui ont fait tellement plus que moi dans le football", a-t-il coupé pour nos confrères. "Je n'ose pas me comparer à ces entraîneurs. Et je n'ai pas encore vraiment pensé à entraîner en Premier League. Tout simplement parce que je ne m'attendais pas à être dans ma position si soudainement."

Des rumeurs sans beaucoup de fondement donc. Ce qui n'empêche pas Will Still d'avoir des ambitions élevées. "Je pense que si vous demandez à un enfant qui aime le foot ce qu'il aimerait faire plus tard, il vous répondra qu'il veut devenir joueur ou coach en Premier League. Je ne suis pas différent. J'ai été élevé par ce championnat et j'ai le même rêve", a-t-il concédé. "Si cela m'arrive un jour, j'espère que je l'aurai mérité. Mais je me rends compte du chemin qu'il me reste à parcourir et de tout ce que j'ai à apprendre. Pour l'instant, je laisse tout cela de côté."

Pas question pour lui de brûler des étapes. Et il n'est pas contre une expérience dans l'antichambre de la Premier League. Un peu comme un autre Belge qui écrit une belle histoire cette saison. "Kompany était à Anderlecht l'année dernière et est allé en Championship. Il fait un travail incroyable ! Je pense que ce championnat rivalise avec les meilleurs au monde. Toutes les portes sont ouvertes. Je ne ferme rien, à aucun moment".

"Football manager, c'est amusant. Mais je fais mon métier depuis près de 10 ans !"

Pendant plusieurs mois, Reims a payé une amende de près de 25 000 euros par match. La raison? Will Still n'avait pas encore obtenu les différents diplômes UEFA pour travailler en Ligue 1. Les mauvaises langues ont vite conclu que l'ancien T1 du Beerschot faisait partie de cette nouvelle génération "Football Manager" qui ne travaille que sur un ordinateur portable.

Un raccourci qu'il veut absolument éviter. "Avec cette histoire de fan de Football Manager, les gens ont pensé que j'étais un geek boutonneux derrière son ordinateur. Mais cela fait dix ans que j'exerce ce métier. Les expériences que j'ai accumulées ou que j'ai tentées m'aident encore aujourd'hui."

D'autant plus que le club ne paye plus cette amende à présent. "Pour une partie du public, j'étais celui qui n'avait pas de diplômes, pas de qualification et qui n'avait que joué à des jeux vidéo ! Je suis allé à l'université pour étudier les entraînements et le coaching. J'ai obtenu le diplôme le plus élevé que l'on puisse obtenir là-bas. J'étudie en vue de l'obtention de la licence professionnelle."

En fin d'interview, Will Still a donné Sir Alex Ferguson comme modèle. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose qui importe actuellement: le travail. "Je veux être capable de me renouveler et de me tenir au courant des dernières méthodes de jeu, des dernières méthodes de communication, des derniers exercices et des nouveaux exercices à l'entraînement. J'espère vraiment être un meilleur entraîneur dans cinq à dix ans." En espérant qu'il aura la même trajectoire que la légende de Manchester United.