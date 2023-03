Premier League: Roy Hodgson entraînera Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison

"C'est un privilège d'être invité à revenir dans ce club qui a toujours compté pour moi et de me voir confier la tâche importante de redresser la situation de l'équipe. Notre seul objectif est maintenant de commencer à gagner des matchs et d'obtenir les points nécessaires pour assurer notre maintien en Premier League", a commenté Hodgson sur le site de son employeur.

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre (2012-2016) était sans emploi depuis son départ de Watford qu'il avait dirigé entre janvier et juin 2022.

Crystal Palace n'a toujours pas gagné en 2023, soit une série de 13 matchs toutes compétitions confondues. Le club occupe la 12e place avec 27 points, à peine trois de plus que West Ham, 18e et premier club dans la zone de relégation.