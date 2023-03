Carlo Ancelotti sélectionneur de la Seleçao ? Plusieurs Brésiliens font un appel du pied au coach du Real Madrid (VIDEO)

Cela a commencé par l’interview de l’un des deux gardiens de la Seleçao : Ederson, le portier de Manchester City. En conférence de presse, le joueur n’a pas hésité à tendre une perche à l’entraîneur du Real. “J’en ai parlé avec Casemiro, Vinicius JR. et Eder Militao et il y a une chance que Carlo Ancelotti devienne coach de la Seleçao, démarre le coéquipier de Kevin de Bruyne avant de lancer un trait d’humour. “Il faut simplement espérer que le Real soit éliminé de la Ligue des Champions le plus tôt possible !”

Il explique ensuite tout le bien que les joueurs pensent d’Ancelotti. “Ce qu’on m’a dit de lui, c’est que c’est un coach exceptionnel, aimé de tout le groupe. C’est un homme qui a gagné de nombreux titres dans sa carrière, il suffit de regarder son CV. Nous verrons dans un futur s’il viendra ou non”, lance le gardien des Citizens.

Alors que le Brésil est encore à la recherche d’un sélectionneur, c’est pour l’instant Ramon Menezes qui assure l’intérim. Contractuellement, le poste est donc encore vacant pour “Carleto”.

Rodrygo essaye-t-il de le convaincre ?

Carlo Ancelotti pourrait-il succomber aux demandes des représentants de la Seleçao ? En tout cas, ses joueurs poussent ! Dans un entretien accordé au journal Globo, l’ailier brésilien du Real, Rodrygo, encense particulièrement son entraîneur. “Il a de l’expérience et il a tout gagné. Il sait comment gérer un groupe et un vestiaire, ce qui est très important. Parfois, un entraîneur n’a même pas besoin d’être le meilleur tacticien, l’équipe court déjà pour lui. Il est très bon dans le vestiaire et ça fait la différence.”

L’attaquant de 22 ans ne s’arrête pas là et loue les qualités de Carlo Ancelotti. “C’est un entraîneur qui reste simple, qui n’invente pas trop de choses. Il fait ce qui doit être fait. Parfois, nous utilisons beaucoup de tactiques, et parfois ce n’est pas ce dont nous avons besoin. Il ne fait pas de folies tactiques, il fait des choses simples et ça marche.”

L’appel du pied est en tout cas lancé par les joueurs de la Seleçao, désireux de glaner un titre pour leur nation. Eux qui n’ont plus gagné une Coupe du monde depuis… 2002.