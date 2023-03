À lire aussi

L'attaquant a fait l'erreur de bousculer le referee et ce dernier n'a pas hésité à l'exclure. Si Mitrovic a déjà écopé d'une suspension de trois matches pour "conduite violente et inappropriée", en plus d'avoir vu son équipe réduite à neuf contre onze se faire éliminer par ManU, le joueur pourrait recevoir une sanction plus lourde. Paul Field, président de l'association des arbitres anglais, réclame une suspension de dix matches au total et une peine de travaux d'intérêt général...