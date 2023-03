Angleterre: un Finlandais veut racheter Manchester United avec les supporters

La société, non cotée en Bourse, assure être présente dans les réseaux sociaux, les services de paiement en ligne, l'esport, la vidéo en ligne et l'immobilier. Sur son site internet, MFW assure contrôler plus de 150 sociétés dans 20 pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe, avec une valeur totale de plus de trois milliards de dollars.

Selon le quotidien finlandais Helsingin Sanomat, Zilliacus a bâti sa fortune grâce "à l'immobilier, les investissements et les créations d'entreprises". Mais le montant total de ses avoirs n'est pas connu.

A 69 ans, il s'est invité dans le processus de vente du géant mancunien aux côtés de la Qatar Islamic Bank (QIB) présidée par le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, et du milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Mais si les offres des deux principaux candidats atteignent ou dépassent légèrement les 5 milliards de livres (5,7 mds EUR), contre 6 milliards espérés par la famille Glazer, celle de M. Zilliacus reste largement en deçà.

Son objectif est ainsi d'acquérir 50% des parts et de faire financer le reste par les supporters des Red Devils "à travers une société créée spécialement pour cela".

Passionné de sport et notamment de football, il est passé par le centre de formation de Fluminense, au Brésil, selon la chaîne de télévision YLE. Plus tard, il a été l'un des propriétaires de Jokerit, l'un des principaux clubs finlandais de hockey sur glace, et a été président du club de football HJK.

Ancien étudiant en science politique à l'Université d'Helsinki, Thomas Zilliacus est entré en 1980 chez Nokia, où il est devenu patron de la communication mondiale du géant de la téléphonie. Surtout basé à Singapour, il y a travaillé jusqu'en 1993.

Il s'est intéressé aux nouvelles technologies en 1998, selon Helsingin Sanomat et sa plateforme en ligne Yuuzoo, créée en 2008, est entrée à la Bourse de Singapour en 2014 avant d'être suspendue quatre ans plus tard.

Parallèlement à ses activités à Nokia, il a aussi co-fondé une agence de mannequinat et, à la fin des années 1990, l'Hartwall Arena, la plus grande salle de concerts dans la région d'Helsinki.