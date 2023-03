Thomas Tuchel est très ambitieux pour le Bayern : “On peut gagner tous les titres”

Évoquant le fait d’être contacté comme un “honneur”, Tuchel a mis en avant la mentalité bavaroise comme élément essentiel dans sa décision. “Même quand tu travailles un moment à l’étranger, tu prends encore plus conscience de l’importance du FC Bayern. C’est l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde. L’ADN du FC Bayern consiste à gagner, ainsi qu’à la façon dont vous jouez au football. Cette équipe est l’une des équipes les plus talentueuses et les meilleures d’Europe. J’ai hâte de travailler avec cette équipe. Vous pouvez concourir pour chaque titre avec cette équipe. Le Bayern a un effectif qui jouerait pour le titre en Premier League, en qualité et en profondeur. En Angleterre et à Paris, ils évaluent extrêmement bien le Bayern. Personne ne veut jouer contre le Bayern Munich. La taille, la force du club est incontestée. C’est une grosse responsabilité aussi. Au final il y a aussi une raison personnelle pour moi de travailler ici près de ma famille et dans l’état où je suis né. Il y a beaucoup de raisons qui m’ont fait accepter rapidement.”

Conscient de la tâche qui va désormais l’incomber, l’entraîneur est très ambitieux pour le Bayern, dès cette saison. “Nous n’avons pas beaucoup de temps. Mais il est encore possible de remporter tous les titres. Tout se jouera donc dans les détails. J’ai une idée de ce qu’il faut faire et j’ai vraiment hâte d’y être. Il s’agit de jouer pour tous les titres. Mon amour pour le jeu est bien plus grand que les inquiétudes. Il s’agit d’aborder la tâche avec confiance et nous voulons tout remporter”.

Deuxième en Bundesliga à un petit point du Borussia Dortmund, Tuchel disputera justement son premier match à la tête du Bayern contre son ancien employeur. Il faudra donc être au niveau sans attendre. “Le défi de commencer directement par le match contre Dortmund ne peut pas être plus élevé, a-t-il concédé. C’est le match le plus important du football allemand. Il a pris une nouvelle dimension explosive en raison de notre retard au classement et de l’extraordinaire parcours du BVB. J’ai hâte d’y être”