Antonio Conte parti, quel avenir pour Tottenham ?

La Champions League à aller chercher

Comme toujours depuis 2008, Tottenham ne remportera pas le moindre trophée cette saison. Éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la FA Cup, éliminés en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue, à vingt points de la tête en Premier League, les Spurs n’ont que le championnat pour terminer la saison sur une note positive.

Quatrième de Premier League, Tottenham est tout de même loin d’avoir sa place assurée lors de la prochaine édition de la C1. Newcastle, Liverpool et Brighton sont derrières mais pourraient bien passer devant s’ils remportent leurs différents matches en retard. D’ailleurs, Tottenham devra affronter ses trois concurrents directs lors de ses six prochains matchs, en plus de Manchester United, troisième.

Un coach à trouver

Conte parti, Tottenham a décidé de nommer son ancien adjoint, Cristian Stellini comme coach intérimaire jusqu’en fin de saison. Un choix logique à court terme mais l’inexpérience de l’Italien pourrait largement peser en défaveur des Spurs. Pour enfin franchir un vrai cap, la direction va donc devoir trouver un coach renommé.

Tout juste viré du Bayern, Julian Nagelsmann serait le premier choix de la direction pour remplacer Conte selon le Daily Mail. Luis Enrique et Mauricio Pochettino sont également des pistes intéressantes car ils sont libres. Roberto De Zerbi serait aussi dans la liste mais sa situation à Brighton le rend bien plus difficile à déloger.

Kane à protéger

Meilleur buteur de l’histoire du club, Harry Kane est un attaquant exceptionnel avec un palmarès toujours vierge. Une anomalie pour un tel joueur. L’été dernier, le capitaine anglais avait tenté de forcer son départ du côté de Manchester City, sans succès. Désireux de marquer l’histoire avec des titres et pas seulement avec des buts, l’attaquant sait que cet été ressemble à sa meilleure opportunité de partir puisqu’il aura alors 30 ans et une seule petite saison sur son contrat.

Bien sûr, il sera très difficile pour lui de pouvoir s’en aller car la direction de Tottenham est connue pour sa fermeté concernant ses départs, surtout lorsque ceux-ci concernent un rival direct en Premier League alors que Manchester United et Chelsea pourraient se montrer intéressés. Le Bayern Munich pourrait aussi se mêler à la bataille mais un départ à l’étranger signifierait sans doute la fin des espoirs pour Kane qui peut toujours devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, étant troisième à 60 roses de la tête.

Un véritable tournant

La fin de saison risque d’être très chaude dans les bureaux londoniens. Avec un coach inexpérimenté (pour l’instant) à la barre, Tottenham n’est pas favori pour rejoindre la future Ligue des champions. Un tel résultat pourrait avoir impact sur l’attrait du club pour les grands entraîneurs pistés par les Spurs mais aussi pour Harry Kane dont la perte serait une véritable catastrophe tant son impact depuis près de dix ans est colossal. La pression va être très grande, il ne faudra pas flancher.