"La vie de footballeur professionnel est formidable, sans aucun doute. Pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l’entraînement, il n’y a rien à faire", a-t-il ajouté auprès de nos confères d'AS. "Puisque je n’ai pas de famille et que ma petite amie ne vit pas avec moi, je suis seul. J’ai probablement cinq amis. Je suis un perdant populaire. C’est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont un travail."

Alphonso Davies est né au Ghana dans une famille de réfugiés libériens. Il est arrivé au Canada à l'âge de cinq ans. Il a débuté le football à 13 ans à Vancouver. Il a été transféré au Bayern Munich à l'été 2019 pour 13,5 millions de dollars. L'international canadien (36 sélections) a rapidement trouvé sa place au sein du collectif bavarois, un peu moins dans la vie de tous les jours.