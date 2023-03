Aleksandar Mitrovic présente ses excuses à l'arbitre "pour ses mauvaises actions": J'ai laissé ma frustration prendre le dessus"

Entre-temps, la Football Association a annoncé que la sanction standard - une interdiction de trois matchs - serait clairement insuffisante. "J'ai accepté la suspension de trois matchs pour mon carton rouge, j'ai parlé à Chris Kavanagh pour m'excuser et je me suis porté volontaire pour accepter une amende du club. Je veux maintenant faire ce que je peux pour mettre cet incident derrière moi et retourner aider mes coéquipiers sur le terrain dès que possible."

"En attendant, je tiens à réitérer mes regrets pour ce qui s'est passé. J'ai déjà présenté mes excuses à mes coéquipiers, mais je voudrais aussi m'excuser auprès des supporters de Fulham, en particulier ceux qui se sont rendus à Old Trafford pour nous soutenir et qui n'ont pas cessé de chanter pendant tout le match. J'espère revenir bientôt et leur rendre leur confiance et leur soutien", a avancé Mitrovic.