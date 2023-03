Le père d’Ansu Fati dézingue le FC Barcelone : “Je n’irai plus au stade”

Lors de cette saison avec l’actuel leader de La Liga, l’ailier de 20 ans a joué 38 matchs toutes compétitions confondues et a été titularisé à 11 reprises. Un manque de temps de jeu énorme selon Bori Fati qui s’agace de cette situation de manière assez virulente. “Je n’irai plus au stade, je suis très en colère contre le club. Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes (Ndlr : l’agent d’Ansu Fati), a assuré le paternel à Cadena Cope. “Cela me dérange qu’ils lui donnent une minute, deux minutes ou trois minutes. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais nous parlons d’Ansu Fati, de l’équipe nationale espagnole, ce n’est pas n’importe quel garçon. C’est un garçon qui est sorti de la Masía. Si tu ne lui donnes pas ça, qu’est-ce que tu vas lui donner ?”, s’interroge-t-il.

Bori Fati souhaite voir son fils évoluer dans un autre club mais ce dernier n’est pas d’accord et veut rester à Barcelone. “J’ai dit à Ansu qu’il valait mieux partir. Mais Ansu m’a répondu qu’il n’était pas d’accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça.”

Le père aimerait même que son fils retourne là où tout a commencé. “Je pense beaucoup à Séville, à rentrer chez moi. Pour le moment, je n’apprécierais pas une offre de Madrid, car Ansu ne l’accepterait pas. Je ne peux pas mettre Ansu là où il ne veut pas.”