De Bruyne et Hazard, rois des salaires d’Angleterre et d’Espagne : qui sont les joueurs les mieux payés d'Europe ?

Depuis la prolongation de son séjour à Paris acté l’été dernier, le Français n’est devancé dans le monde que par son idole Cristiano Ronaldo qui a signé un contrat record en Arabie saoudite en janvier dernier. Selon les indiscrétions des médias saoudiens, le Portugais toucherait 16,67 millions d’euros bruts par mois. Soit le triple de Mbappé qui mène malgré tout largement le concours des salaires payés par les clubs européens, comme l’ont révélé nos confrères du journal L’Équipe dans leur édition de ce 30 mars.

Ce sont d’ailleurs deux autres joueurs du PSG qui complètent le podium des mieux rémunérés mensuellement (montants bruts) au sein des cinq grands championnats : Neymar (3,675 M €) et Lionel Messi (3,375 M €). Le quatrième n’est autre qu’Eden Hazard (2,25 M €/mois, soit 27 M €/an), joueur le mieux payé du Real Madrid et d’Espagne.

Lorsqu’il a signé son contrat en 2019, son club ne s’attendait évidemment pas à ce que des blessures et des contre-performances plombent son aventure madrilène. Mais toujours est-il que le Brainois profite toujours, quatre ans plus tard, de ses belles négociations. Son temps de jeu famélique (297 minutes cette saison) lui permet sans surprise d’être le joueur le mieux payé d’Europe par minute de jeu : plus de 91 200 euros.

Les plus gros salaires du Big Five ©IPM Graphics

KDB devant Haaland

En Angleterre, Kevin De Bruyne (1,95 M €/mois) a profité du départ de Ronaldo vers l’Arabie saoudite pour s’asseoir sur le trône. Même la venue de son nouveau coéquipier Erling Haaland (1,83 M €) n’a rien changé. Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit ici de montants ne reprenant pas les bonus et autres primes. Or, on imagine que les 42 buts inscrits par le Norvégien lui ont permis de s’enrichir bien au-delà de son salaire au sens strict. On parle aussi d’une prochaine revalorisation du contrat d’Haaland afin d’en faire le joueur le mieux pays Outre-manche.

De son côté, Romelu Lukaku fait aussi partie des joueurs avec la plus belle fiche de paie de son championnat. Mais avec un chiffre deux fois moins élevé que De Bruyne. L’attaquant de l’Inter (930 000 euros/mois) n’est d’ailleurs pas le mieux payé de son club puisqu’il est devancé par Brozovic (1 M €), deuxième mieux pays de Serie A après Dusan Vlahovic (1,07 M €).

Le Bayern domine

Comme en France où le classement est squatté par les joueurs du Paris Saint-Germain, les plus gros salaires de Bundesliga se trouvent dans le club qui cherche à obtenir un onzième sacre national consécutif. Et c’est Sadio Mané (2 M €) qui arrive en tête, devant ses coéquipiers Manuel Neuer, Thomas Müller (1,66 M €), puis Lucas Hernandez et Kingsley Coman (1,42 M €).

Encore une fois, rappelons qu’il s’agit d'estimations et de montants bruts qui sont donc soumis au régime d’imposition du pays dans lequel évolue chaque joueur. En France par exemple, le salaire net d’impôt (pour un célibataire sans enfant) s’obtient en multipliant le brut par 0,55. Mbappé gagne donc environ 3,3 millions d’euros nets d’impôt.