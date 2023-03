"Ça se jouait entre bleu et rose. J’ai trois filles à la maison (sa femme et ses deux enfants) et nous ne sommes que deux garçons (son fils et lui), nous avons voté et le rose a gagné", expliquait-il début d'année dans une interview publiée par l’Atlético Madrid.

Grand absent de la sélection de Domenico Tedesco pour affronter la Suède et l’Allemagne lors des matchs éliminatoires de l’Euro 2024, Axel Witsel était bien présent lors d’une soirée organisée par le Français sur le thème du rose, référence à sa teinture de cheveux donc.

Dans des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit les joueurs sur un fond pailleté, tous vêtus de rose. Axel Witsel a également été aperçu en train de danser timidement face à la caméra d’un coéquipier. La vidéo est en train de devenir virale dans les communautés liées à l’Atlético Madrid.