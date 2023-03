”Nous sommes en contact avec son entourage” : le Barça ne se cache plus dans le dossier Leo Messi

Des déclarations qui risquent de faire couler beaucoup d’encre. Tout d’abord parce que l’Argentin est encore sous contrat dans la capitale. Même s’il est autorisé à discuter de son avenir avec qui il le souhaite à trois mois de la fin de son contrat, il est assez rare de voir un haut dirigeant parler ouvertement d’un joueur qui appartient à une autre équipe. “On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici”, a-t-il ajouté. Ensuite parce que l’avenir de l’Argentin est encore très flou.

En conférence de presse, Xavi a rapidement dû calmer les ardeurs des journalistes. À peine posé sur son siège, il s’agissait de la première question posée à l’entraîneur du Barça qui prépare la rencontre de ce week-end contre Elche. “Je pense que ce n’est pas le moment de parler du retour de Messi”, a-t-il coupé. Même s’il admet que les contacts sont réguliers. “Je parle souvent avec lui. C’est normal, je suis un ami donc j’ai beaucoup de ses nouvelles et nous avons déjà abordé ce sujet. Mais je pense que pour lui, comme pour le bien du club, ce n’est pas le bon moment. D’autant plus qu’il y a un monde entre aujourd’hui, et le jour où l’affaire pourrait se conclure.” Circulez, il n’y a rien à voir donc.

Xavi : “J’espère le revoir au Camp Nou”

Forcément, comme tout le public catalan, il n’est évidemment pas contre un retour en Catalogne. “J’espère le revoir au Camp Nou. Si c’est le cas, je serai le premier heureux. On parle du meilleur joueur de l’histoire du football et du club. Mais nous avons besoin de tranquillité. Nous sommes à un mois de pouvoir gagner deux titres et nous devons nous concentrer.”

Alors que la prolongation de la Pulga au PSG semblait bien engagée après son sacre à la Coupe du monde, l’élimination contre le Bayern Munich semble avoir rebattu les cartes. En tout cas, l'Argentin ne manque pas d’option. Certaines rumeurs envoyant le septuple Ballon d’or vers le Moyen-Orient (Al-Hillal notamment) pour concurrencer Ronaldo ou l’Inter Miami afin de vivre à l’américaine.

Dans cette histoire, difficile de démêler le vrai du faux. Sur Radio Marca, le journaliste Pedro Pablo Parrado a affirmé que le joueur allait… rester dans la capitale française. “Messi va prolonger avec le PSG avant d’aller en MLS, où il jouera la prochaine Coupe du monde en 2026”, a-t-il assuré. Messi aura alors… 39 ans. Pour rappel, les Etats-Unis vont, avec le Canada et le Mexique, organiser la prochaine grande messe du football mondial.

Une chose est certaine : pour faire venir Messi, il faudra sortir son portefeuille. Comme révélé par L’Equipe, les champions de France sortent 3,4 millions d’euros bruts par mois pour alimenter le compte de la Pulga. Il va donc falloir s’aligner. Si on ne doute pas des capacités financières du PSG, d’Al-Hillal ou de l’Inter Miami, cela pourrait coincer pour le FCB. D’autant plus que Javier Tebas, le président de la Liga, a les Blaugranas dans le viseur. Il faudrait donc que Leo Messi effectue un énorme geste commercial pour revêtir le maillot du Barça.

Bref, l’avenir de Leo Messi est encore loin d’être tracé !