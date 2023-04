Avec ou sans Haaland, City ne joue pas la même mélodie

Va-t-il manquer son deuxième match de championnat de la saison ? La décision sera prise quelques heures avant le coup d’envoi de ce choc entre Citizens et Reds devenu culte depuis quelques saisons. “On se prépare, quoi qu’il arrive, à tout pour éviter la dernière passe, où Erling entre en jeu, a commenté Jürgen Klopp. C’est un bon attaquant, mais ils sont devenus champions sans attaquant. C’est comme ça, on ne sait jamais à 100 % qui peut jouer.”

Le manager allemand résume bien la multiplicité des armes de l’équipe de Pep Guardiola. Et même si Phil Foden est également forfait, City a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à se débrouiller avec ses autres attaquants, qui ont généralement le don de se mettre davantage en lumière dans ces conditions. En particulier Julian Alvarez, la doublure championne du monde d’Haaland.

Titulaire lors de chacune des six précédentes absences (blessure ou mise au repos) toutes compétitions confondues du Norvégien, l’Argentin a marqué lors de trois d’entre elles. Dont deux fois contre Chelsea, en FA Cup (4-0) et League Cup (2-0). La présence d’Alvarez a également obligé les “anciens” à reprendre leurs responsabilités à la finition, dans une animation offensive beaucoup plus proche de celle des précédentes saisons.

On pense surtout à Mahrez et De Bruyne, qui ont tous deux inscrit un tiers de leurs buts (4/12 et 2/6) quand Haaland n’était pas là. Alvarez étant également capable de jouer sur un côté, les permutations déstabilisantes avec Mahrez, Grealish, Bernardo Silva ou De Bruyne refont aussi surface. “Haaland a ses compétences, Julian a ses compétences”, pointe d’ailleurs Guardiola, conscient que son système devra être adapté… mais pas forcément déforcé.

Le bilan des Citizens quand Haaland est sur la touche permet en tout cas de penser que la machine continue de bien tourner : un partage, cinq victoires et treize buts marqués… le total de City lors des deux derniers matchs avant la trêve. Contre Leipzig (7-0) et Burnley (6-0), Haaland (8 buts) a rappelé à tout le monde qu’il était probablement le meilleur attaquant du monde actuellement.

Il n’était toutefois pas parvenu à le montrer lors des deux précédents affrontements avec Liverpool. Il y a eu ce 3-1 dans le Community Shield pour son tout premier match avec City, puis ce 1-0 frustrant en championnat en octobre.

Haaland rêve sûrement d’une revanche. Mais City pourrait aussi en profiter pour prendre moins de risques, grâce au jeu de possession et aux constructions plus prudentes apportées par KDB, Grealish ou Mahrez. Guardiola aura en tout cas besoin de ses ailiers et d’un solide entrejeu pour tenir le choc face aux hommes de Klopp, qui cherchent à redémarrer une dynamique positive pour accrocher le top 4.