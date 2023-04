Selon The Athletic, Erling Haaland pourrait signer un des contrats les mieux rémunérés de l'histoire. Le Norvégien pourrait, selon les estimations, toucher près de 23 millions euros... par an. Un chiffre à prendre entre guillemets étant donné que c'était le chiffre souhaité par le clan Haaland lors des négociations.

Son bail s'étendrait pendant une période de 10 ans. Selon un autre journal anglais, The Telegraph, le cyborg signerait un contrat comparable à ceux de Messi ou Neymar. Pour le premier, il s'agit de 20 millions d'euros par an avec Adidas et pour le second, 26 millions d'euros annuels chez Puma.