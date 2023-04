Grealish, Alvarez, Mahrez ou KDB : l’émancipation des assistants d’Haaland

Cette fois, l’homme aux 42 buts était retenu en tribune à cause de douleurs aux adducteurs. Et, même s’il n’a cessé de rappeler son importance au cours des derniers mois avec ses statistiques démentielles, son absence a permis à certains de ses partenaires de se libérer. En particulier Jack Grealish, qui a peut-être livré ce samedi sa performance la plus aboutie depuis son transfert à City.

”Voilà le Jack que les fans d’Aston Villa connaissent”, a commenté Guardiola après avoir vu son joueur acheté 117 millions d’euros en 2021 faire danser la défense des Reds, avec notamment un assist et un but, tout en donnant énormément défensivement. “Nous sommes tellement satisfaits de sa performance. Il a été incroyable. Rien n’a changé, c’est juste une question de croire en ses capacités. Mais il a déjà été très bon tout au long de cette saison.”

Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne ont aussi brillé, eux qui avaient déjà inscrit un tiers de leurs buts de la saison (4/12 et 2/6) en l’absence d’Haaland. Cette fois, le premier est à la base du 1-1, délivre le centre du 2-1 et participe à la construction du 3-1. Quant à KDB, il a confirmé sa forme des Diables rouges en finissant l’action du 2-1 et en donnant l’offrande à Grealish sur le 4-1.

On a d’ailleurs vu De Bruyne dans des positions centrales qu’il n’avait plus l’habitude de prendre avec l’omniprésence d’Haaland dans le grand rectangle. Il a notamment profité de la faculté de décrochage et dézonage de Julian Alvarez, la doublure désignée du Norvégien, qui a aussi livré une grande performance avec un but et un gros jeu collectif.

”Il a été impliqué dans les trois premiers buts, s’est réjoui Guardiola qui a remporté son 100e match de Premier League à domicile (sur 128 joués). Il a été si intelligent. Je remercie le club et à Txiki (NdlR : le directeur technique de City qui s’est chargé de le recruter). C’est un jeune joueur et si Erling est quelque chose de spécial, Julian a également quelque chose de spécial.”

Impossible cependant d’affirmer que Manchester City est meilleur sans Haaland, le meilleur attaquant du monde actuellement. City évolue simplement avec d’autres armes et un danger moins centré sur un seul homme. En revanche, cette performance confirme que l'équipe a bel et bien retrouvé sa puissance collective dévastatrice qui a déjà permis d’exploser Leipzig (7-0) et Burnley (6-0) avant la trêve internationale… avec Haaland et ses 7 buts… Preuve que les Citizens, capables de briller avec ou sans lui, sont prêts pour le défi du Bayern Munich en Ligue des champions dans neuf jours.