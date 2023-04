Historique mais insatisfait : Thomas Tuchel donne le ton de son mandat au Bayern Munich

Remporter le match le plus attendu de la saison par les supporters ; se venger de son ex avec qui l’histoire s’était mal terminée six ans plus tôt ; reprendre la tête du championnat ; et faire le spectacle avec un gros score (4-2) et un record : trois buts pour ses 23 premières minutes au Bayern. Thomas Tuchel peut déjà rayer tout cela de sa to-do list, même s’il n’avait probablement pas osé en rêver.