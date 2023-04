Lukaku, la maladresse de l’incertitude

De quoi évidemment interloquer. D’autant que ses coéquipiers milanais l’ont cette fois-ci mis dans de bonnes conditions. Avec la Belgique la semaine dernière, Lukaku a marqué quatre fois sur un total de cinq tentatives en 151 minutes. Et avec l’Inter depuis son retour de la Coupe du monde, il n’a inscrit que trois buts, dont deux sur penalty, en 743 minutes.

Pourtant, c’est précisément maintenant que l’Inter a besoin de certitudes à l’égard du joueur prêté par Chelsea. Mais c’est aussi l’incertitude liée à son avenir qui a probablement le don de créer le doute dans son esprit.

”C’est toujours un joueur de Chelsea et nous le surveillons bien sûr”, a commenté au micro de Canal + le coach Graham Potter, qui n’est pas non plus certain de poursuivre à Chelsea vu ses récents résultats, mais qui sème tout de même le doute sur les intensions londoniennes. “Romelu est un joueur fantastique, quelqu’un que nous connaissons et aimons. Mais pour le moment, je n’y pense pas. Les discussions et les dialogues sur son avenir auront lieu directement à la fin de la saison.”

guillement "En ce qui concerne son avenir, c'est un joueur de Chelsea."

”En ce qui concerne son attachement au maillot de l’Inter, je peux dire que de 1 à 10, c’est dix, a répondu Bepe Marotta, le directeur sportif nerazzuri, ce samedi à DAZN. Mais en ce qui concerne son avenir, c’est un joueur de Chelsea. Nous devons tous évaluer ensemble ce qu’il faut faire. Aujourd’hui, c’est prématuré, mais nous ne devons pas décider du sort en évaluant uniquement la performance du joueur.”

Simone Inzaghi a quant à lui préféré prendre la défense de son buteur. “Je ne sais pas si le mercato y est pour quelque chose, pense le coach interiste. Moi, je vois qu’il travaille bien, qu’il a d’excellentes données physiques. Et s’il avait marqué deux buts, la performance aurait été jugée différemment. Nous avons eu des occasions non seulement avec lui, mais je ne m’attarderais pas uniquement sur Romelu.”

Il est vrai que c’est toute l’équipe de l’Inter qui galère en ce moment. “Lukaku est l’iceberg d’un problème généralisé”, écrit d’ailleurs la Gazzetta dello Sport. Les Nerazzuri sont l’équipe de Serie A qui a tenté le plus de frappes cette saison, mais avec seulement la troisième meilleure attaque.

”Ça fait trois matchs qu’on n’a pas marqué, ça ne nous était jamais arrivé, a pesté Simone Inzaghi après cette défaite à domicile face aux Florentins (0-1). Le résultat fait mal, c’est la dixième défaite et il est évident qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je n’aime pas parler de chance et de malchance. Nous devons travailler plus dur, avec le même engagement mais avec plus de concentration.”