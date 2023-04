Un miracle, des sifflets, une bonne montée et un assist pour Eden Hazard : “S’il s’entraîne bien, il aura des opportunités”

Le miracle a finalement eu lieu à la 65e minute. Pour la première fois depuis 203 jours (le 11 septembre), l’ancien Diable rouge est réapparu dans une rencontre de Liga. D’abord sous les sifflets du stade Santiago Bernabeu qui en veut visiblement à son joueur de ne jamais avoir répondu aux attentes depuis son arrivée en 2019.

Mais Hazard s’est ensuite concentré sur son match en montrant de bonnes intentions. Avec déjà une faute provoquée, deux minutes plus tard, après une accélération dans l’axe, là où Ancelotti l’a positionné en remplacement de Benzema. On l’a ensuite vu bien combiner avec Rodrygo (71e), donner un bon ballon à Camavinga dans le grand rectangle (82e) et même recevoir une chance de marquer (87e), avec une reprise en déséquilibre.

Le deuxième miracle est arrivé dans les arrêts de jeu, au moment de sceller le score (6-0). En interceptant une mauvaise relance du gardien adverse, Hazard s’est vite projeté pour décaler le ballon sur sa droite à Lucas Vazquez qui a frappé victorieusement en un temps. Il n’avait plus donné d’assist en Liga depuis le 14 août 2021, soit 596 jours…

”Eden s’est bien entraîné durant cette trêve internationale. Il a très peu joué, mais il est bien monté dans ce match et a donné une passe décisive. En s’entraînant bien, on peut avoir des opportunités”, a commenté Carlo Ancelotti qui n’exclut donc pas d’encore faire confiance à son joueur d’ici la fin de saison. On imagine toutefois difficilement que cela se produire mercredi dans la demi-finale retour du Coupe du Roi face au Barça. En sachant qu’Hazard n’a jamais reçu la moindre minute dans un Classico depuis son arrivée au club.