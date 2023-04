Chelsea, Tottenham et Leicester City : bagarre pour trois postes à pourvoir

”Ça a été une période étrange : Conte la semaine dernière, puis Nagelsmann et maintenant Rodgers et Potter”, observe Jürgen Klopp qui se qualifie lui-même de “dinosaure”, puisqu’il est l’actuel plus ancien entraîneur de Premier League en poste (à Liverpool depuis 7 ans et 5 mois). “Je suis conscient du fait que je suis assis ici à cause du passé, pas à cause de ce que nous avons fait cette saison. Si c’était ma première saison, ce serait légèrement différent”, a ajouté l’Allemand, conscient que les récents résultats des Reds ne plaident pas non plus en sa faveur.

”La saison entre dans une partie décisive et les clubs ont peut-être peur de ne pas atteindre leurs objectifs”, résume Klopp. En effet : Tottenham (5e) veut accrocher le top 4, Chelsea (11e) doit remonter le classement et surtout exploiter au maximum ses chances en Ligue des champions face au Real Madrid, alors que Leicester City (19e) a besoin de sauver sa peau.

Duel pour Nagelsmann

Dans l’immédiat, ce sont des visages intérimaires qui prennent le relais. Cristia Stellini (adjoint de Conte) pour les Spurs ; Bruno Saltor (adjoint de Potter) chez les Blues ; et le duo Adam Sadler – Mike Stowell (adjoints de Rodgers) chez les Foxes. Mais en coulisses, la course est évidemment déjà lancée pour engager un nouvel entraîneur. Et forcément, les trois clubs se font concurrence pour les profils les plus intéressants. À commencer par celui de Julian Nagelsmann, remercié par le Bayern Munich il y a dix jours.

Todd Boehly et Daniel Levy, les présidents respectifs de Chelsea et Tottenham, rêvent de convaincre le prodige allemand. Avantage pour le moment aux Blues, qui possèdent le projet le plus attractif grâce à la flopée de joueurs de talent recrutés ces derniers mois et à la possibilité d’atteindre le dernier carré de la Ligue des champions. Et qui ont aussi l’atout Christopher Vivell de leur côté. Le directeur technique des Londoniens n’est autre qu’un ami de Nagelsmann. Du même âge (35 et 36 ans), ils ont travaillé ensemble à la fois à Leipzig et Hoffenheim.

En cas de refus de Nagelsmann, Chelsea pourrait se retourner vers d’autres très beaux CV. Si on voit mal Antonio Conte revenir dans son ancien club, la piste menant à Luis Enrique est plus crédible. L’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui a bien rechargé ses batteries depuis le Mondial, n’a jamais caché son envie de diriger un grand club anglais.

Déjà un job pour Rodgers et Potter ?

Chez les Spurs, on suivra attentivement les tractations en cours dans l’autre club londonien, même si le club possède sa propre short-list et semble par ailleurs désireux de terminer la saison avec son coach intérimaire Stellini. Avec d’abord Mauricio Pochettino, que Daniel Levy voudrait rapatrier, deux ans et demi après son départ. Puis aussi Brendan Rodgers, qui vient d’être remercié à Leicester. En 2021, les Spurs s’étaient déjà intéressés à son profil en remplacement de José Mourinho.

Quant au remplaçant de Rodgers à Leicester, il pourrait venir de… Chelsea. Le journal espagnol Marca annonce qu’une offre des Foxes aurait été faite à Rafael Benitez, mais c’est bien Graham Potter qui serait le favori n°1, selon le Leicester Mercury. Le profil d’Adi Hütter, sans club depuis son départ de Mönchengladbach, serait aussi une piste sérieuse.

Vu le nombre et la qualité des managers disponibles sur le marché actuellement, des surprises ne sont pas non plus à exclure pour aucun de ces trois clubs. Frank Lampard, Steven Gerrard, Frank de Boer, Nathan Jones, Bruno Lage, Jesse Marsch, Jorge Sampaoli, Gennaro Gattuso, Marcelo Bielsa, Ralph Hasenhüttl sont quelques-uns d’entre eux. Sans oublier Zinédine Zidane, que l’on voit toutefois difficilement accepter un tel défi.