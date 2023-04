En effet, Chelsea vient de limoger Graham Potter, qui avait remplacé Thomas Tuchel début septembre sur le banc des Blues. Mais ce dernier, malgré des investissements massifs lors du dernier mercato, n'a pas réussi à redresser la barre, à part en Ligue des Champions.

Chelsea pointe actuellement à la 11ème place du championnat anglais, bien loin des places qualificatives pour l'Europe. Et la défaite contre Aston Villa fut celle de trop pour Potter.

Et aussitôt ce dernier viré, aussitôt les négociations entamées avec son successeur. Et c'est Julian Nagelsmann que les Blues veulent avoir sur leur banc, annoncent plusieurs médias anglais. Tout juste viré du Bayern, Nagelsmann a été validé par Todd Boehly, nouvel actionnaire de Chelsea. De plus, Christopher Vivell, le directeur technique des Londoniens, a déjà collaboré avec lui à Leipzig et ferait tout pour signer le jeune coach à succès.